Деньги счет любят – и чужие, и свои: юридический обзор

Первые очертания «регуляторной гильотины» и новые правила контроля сделок и расчетов для госкомпаний: обзор новостей.

Новый законопроект, определяющий принципы контроля и надзора, представлен вице-премьером на юридическом форуме в Санкт-Петербурге. Декорации были соответствующими — презентация нового базового закона о контороле проходила на фоне... гильотины. Причем это был символ отказа от избыточных требований к бизнесу. Логику трудно уловить, но впервые такой термин — «регуляторная гильотина» — употребил, говоря об отказе от излишней зарегулированности, премьер-министр Медведев.

Еще тогда проскользнул новый принцип применения «гильотины» — не по контролирующим ведомствам, а по видам бизнеса. Главные принципы, озвученные сейчас, будут способствовать добросовестности контролируемых лиц и соразмерности вмешательства в их права, а также — недопустимости злоупотреблений и множественного контроля.

Пока много благих слов и теории. К чему все это приведет на самом деле и заработает ли новая система контроля как должно, станет понятно нескоро.

Тем временем правительство борется с финансовой распущенностью госкомпаний: поддержан законопроект, ограничивающий 30 днями срок оплаты по контрактам с ними. Сейчас в месячный срок госкомпании должны укладываться только при расчетах с малым и средним бизнесом. А в крупной игре у промышленных гигантов возникает огромный кассовый разрыв, когда от госкомпаний не получают денег.

В ближайшее время может быть увеличена сумма сделок, которые будут подлежать обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга. Сейчас это любое соглашение на сумму 600 тысяч рублей , но такой порог был установлен еще 20 лет назад, и в эквиваленте до 2014 года эта сумма составляла около 20 тысяч долларов, сейчас же — существенно меньше. Из-за снижения, как говорят в инициаторе нововведений — Банке России — покупательской способности нацвалюты. Кроме того, это меньше, чем по международной практике. Так что порог предлагается поднять до 1 млн рублей.

По мнению финансовых властей, это уменьшило бы нагрузку на финразведку и другие финансовые институты. Границу в 600 тысяч предлагают оставить только для сделок со странами из «черного списка» (Иран, Йемен, Северная Корея и прочие), по операциям с ценными бумагами для физических лиц и нецелевым сделкам по счетам компании.

Однако лишь горстка российских граждан может позволить себе такие вложения. По данным недавнего опроса, две трети семей в РФ не имеют никаких накоплений. Росстат умеет «смягчать» цифры — но даже он обнародовал статистику, согласно российской семье из трех человек требуется доход хотя бы в 58,5 тысячи рублей, но почти 80% семей испытывают трудности с тем, чтобы купить самое необходимое. Доходы, напомним, падают пятый год...