Социологи «Левада-центра» выяснили, что с 2012 года накапливать сбережения в России могут лишь семьи с высоким доходом.

Как передает РБК со ссылкой на исследование «Левада-центра», 65% российских семей не имеют никаких сбережений, и эта цифра практически не меняется с 2012 года.

Отмечается, что накапливать деньги могут себе позволить лишь семьи с высоким доходом, которые проживают в крупных городах.

При этом средний размер накопленных средств составляет лишь 140–219 тысяч рублей.

«Среди 20% семей с самым низким доходом (до 20 тысяч рублей) средний размер сбережений не превосходит 55 тысяч рублей, среди наиболее обеспеченных — 484 тысячи рублей», — говорится в исследовании.

По данным социологов, 32% россиян считают, что текущий год не подходит для того, чтобы откладывать деньги, а еще 30% уверены, что и следующий год также не станет «хорошим» временем для сбережений.