Лукашенко рассказал, сколько Белоруссия потеряла из-за грязной нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил потери страны из-за грязной нефти в сотни миллионов долларов.

Соответствующее заявление белорусский президент сделал при посещении Студенческой деревни в Минске в субботу, 11 мая, передает агентство «БелТА».

«Мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит — мы огромные деньги потеряли. Это сотни миллионов долларов. Журналисты часто эту сумму называют, они недалеко от истины», — сказал Лукашенко.

При этом он напомнил, что президент РФ Владимир Путин увидел в ситуации большой имиджевый ущерб для России. По мнению Лукашенко, Путин понимает, что ущерб Белоруссии нужно компенсировать.