Агентство считает, что китайский рынок облигаций может столкнуться с дефолтом из-за жестких решений государства.

По данным Bloomberg, дефолт размером 13 триллионов долларов может стать крупнейшим в истории Китая. Причиной возможной финансовой несостоятельности является ужесточение контроля за теневыми банками.

Из-за этих мер китайским организациям не хватает финансирования: с начала 2019 года организации объявили дефолт по внутренним облигациям на 5,8 миллиардов долларов. Эти цифры превосходят в три раза данные за аналогичный период в 2018 году.

Агентство полагает, что такие тенденции ведут к рекордному дефолту для китайского рынка облигаций.