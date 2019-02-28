Торговые ассоциации попросили ФАС завести дело на Visa и Mastercard

Федеральную антимонопольную службу (ФАС) попросили возбудить дело в отношении платежных систем Visa и Mastercard.

Как передает РИА «Новости», с такой просьбой к ФАС обратились Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).

Они усмотрели нарушение закона о защите конкуренции в действиях Visa и Mastercard по установлению размера межбанковской комиссии (МБК). Эта комиссия влияет на размер торговой уступки – суммарной комиссии, которую банк-участник платежной системы взимает с продавца товара или с поставщика услуги.

В частности, как сообщили ассоциации, Mastercar применяет в отношении розничных продавцов непродовольственных товаров более высокие ставки, чем для других магазинов, где могут продаваться те же товары. В итоге некоторые продавцы получают необоснованные преимущества перед конкурентами.

«Установление повышенных ставок МБК для предприятий розничной торговли непродовольственных товаров имеет, таким образом, признаки создания дискриминационных условий, что является злоупотреблением», – заявили ассоциации.