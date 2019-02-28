Специалисты анонсировали подорожание хлеба в РФ из-за ЖКХ и аренды

В России из-за роста тарифов и цена 2019 году могут подорожать молоко, хлеб и гречка.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование компании «ФинЭкспертиза». Эксперты считают, что молоко может подорожать в России из-за роста цен на корма на 36% и повышения тарифов на энергоносители на 30%.

Причинами возможного роста цен на гречку специалисты называют сокращение посевов и рост цен на удобрения и средства защиты растений.

Кроме того, эксперты напоминают, что в 2018 году пшеница и рожь подорожали на 54% и 39% соответственно. Помимо этого, в стране увеличились тарифы на на ЖКХ, на аренду помещений и земли. Это, как сказано в исследовании, приведет к повышению цен на хлеб.