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Средний долг российской семьи перед банками в 2018 году достиг ₽263 тысяч

Деньги

За прошедший год россияне взяли рекордное число кредитов, общая задолженность по которым достигает 14,86 трлн рублей.

Как передает газета «Известия», со ссылкой на данные Общероссийского народного фронта (ОНФ), больше всего займов в 2018 году взяли жители Калмыкии — уровень закредитованности в республике составляет 59%. Далее идут Тыва (56%), Чувашия (44%), Иркутская область (42%) и Ханты-Мансийский АО (41%). 

Средний долг одной российской семьи составил 263 тысячи рублей, а средняя долговая нагрузка на одну семью в 2018 году увеличилась с 22% до 27%. Таким образом, граждане стали отдавать банкам примерно пятую часть своих доходов.

Общий долг россиян за прошедший год достиг рекордных 14,86 трлн рублей. При этом эксперты предупреждают, что задолженность жителей страны перед банками продолжит расти: в 2019 году она может увеличиться до 16,6 трлн рублей.

 

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Колумнисты
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Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Суверенитетом называют право управлять Россией, не слушаясь международных норм, никому не давая отчета и не сообразуясь со здравым смыслом. Это право подкреплено ракетами

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Невзоров
Александр

публицист

Гундяев так же трагичен, как Путин, который тоже олицетворяет собой прошлое. У них, мне кажется, задача: Россия должна быть самой отсталой, архаичной и при этом самой страшной страной

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Ясин
Евгений

экономист

Ситуация в экономике сложная. Но есть пожелания руководства зафиксировать успехи. В итоге налицо не стремление этих успехов добиться, а попытки «поиграть» в подъем – и это всего печальнее


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