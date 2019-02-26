Россиян решили ограничить в получении кредитов

Законопроект об ограничении уровня долговой нагрузки россиян планируется внести в Госдуму во II квартале.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал «Известиям», что этот законопроект будет принят до конца 2019 года. Согласно инициативе, банки не смогут выдавать новые займы гражданам, которым придется тратить больше 50% ежемесячного дохода своей семьи на погашение старых и новых долгов. Если человек берет кредит впервые и на его погашение будет уходить половина семейных поступлений, ему тоже откажут в кредитных услугах.

«Разработка окончательной концепции несколько затянулась. Вопрос сложный, так как законопроект затрагивает разные интересы. Кредиторы не заинтересованы в таком ограничении, мы – заинтересованы», – сказал Анатолий Аксаков. По его словам, законопроект призван ограничить уровень долговой нагрузки населения.

Только один из 50 банков, опрошенных газетой, поддержал инициативу депутатов. «Такое ограничение защищает интересы обеих сторон – и банка, и клиента, – заявил руководитель направления департамента розничного бизнеса Новикомбанка Евгений Гладилин. – Призывы регулятора быть осторожнее в наращивании розничных портфелей пока большого эффекта не имели. Повышение финансовой грамотности населения – работа сложная и системная, она даст эффект только в долгосрочной перспективе. Сейчас ограничение – это самый действенный способ».

Банк России пообещал ознакомиться с законопроектом при его поступлении. Регулятор напомнил, что с 1 октября 2019 года банки будут обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика при выдаче ему ссуды на сумму от 10 тысяч рублей, а также при увеличении лимита кредитования по банковской карте.

Тем временем в Минфине сказали, что кредитные организации могут заставить проверять, есть ли у желающего получить кредит клиента дополнительные долги.

По данным Национального бюро кредитных историй, в 2018 году россияне в среднем тратили 24% дохода семьи на обслуживание займов. Это на 1% меньше, чем было в 2017 году. Расходы по кредитам превышали половину бюджета у 12% семей.

Как писал Sobesednik.ru, с 31 января бюро кредитных историй стало выдавать россиянам персональный кредитный рейтинг, в котором учитываются просрочки платежей, размер долговой нагрузки, объем кредитной истории и так далее. Чем ниже у гражданина кредитный рейтинг, тем меньше его шанс получить новый заем.