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Новости дня

25 февраля, понедельник

[11:49]23% россиян сочли арест Арашуковых попыткой отвлечь внимание от реальных проблем
[11:21]Роспотребнадзор проверит жалобы на червивые конфеты в Новокузнецке
[11:20]Рами Малек поскользнулся, поднимаясь на сцену за "Оскаром"
[11:01]В ГД обсуждают отказ от создания системы национальных доменов на базе РКН
[11:01]Четыре суда Москвы эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва
[10:42]Федосееву-Шукшину оставили в больнице после скачка давления
[10:27]Держатели карт Visa смогут оплачивать покупки по QR-коду
[10:19]Глава ГИБДД объявил о переходе на электронные права в 2019 году
[09:59]В Москве задержали двух мужчин, подозреваемых в хищении 131 телефона
[09:45]В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве жителя столицы
[09:23]Спасатели ликвидировали пожар в квартире на северо-востоке Москвы
[09:05]Москвичам обещают повышение температуры воздуха 25 февраля
[08:21]"Зеленая книга" признан фильмом года по версии Американской киноакадемии
[07:53]Рами Малек получил премию "Оскар" за роль Фредди Меркьюри

24 февраля, воскресенье

[16:09]В Москве завершилось шествие памяти политика Бориса Немцова
[16:02]21-летний студент из Москвы сообщил о краже имущества на ₽1,8 млн рублей
[15:40]Российские аэропорты могут ввести электронные посадочные талоны
[15:17]Врачи назвали причину госпитализации Георгия Данелии
[14:43]Глава РПЛ заявил о необходимости продажи пива на российских стадионах
[14:30]В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве отца в ходе ссоры
[13:33]В пристрое взорвавшегося 31 декабря дома в Магнитогорске произошел пожар
[12:36]Полиция ищет угонщика дорогостоящего автомобиля на западе Москвы
[11:41]Лавров заявил о невозможности заключения мира с Японией в настоящий момент
[10:48]Полиция расследует вооруженное нападение на посетителя сауны в Москве
[10:10]В Москве госпитализировали режиссера Георгия Данелию
[08:51]Внедорожник BMW въехал в группу пешеходов в центре Петербурга
[08:19]Полиция ищет свидетелей массовой драки возле станции метро в Москве
[07:46]Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 24 февраля

23 февраля, суббота

[17:06]Сотрудников МВД Бурятии наказали за стриптиз по случаю 23 февраля
[15:50]СК выяснит причины пожара в СВАО, жертвой которого стал один человек
[15:14]Ким Чен Ын отправился на встречу с Трампом на бронепоезде через Китай
[14:14]Comedy Woman заподозрили в ведении антироссийской психологической войны
[13:37]Полицию Бурятии уличили в нарушении этики из-за стриптизерши на празднике
[12:43]В Москве задержали бельгийца, сообщившего о бомбе перед рейсом до Парижа
[12:05]Пожар на 30 "квадратах" в консерватории им. Чайковского потушен
[11:29]Полицейские в ЗАО задержали 28-летнего владельца наркопритона
[10:48]В парке Горького выяснят, кто подарил сотрудникам выступление танцовщиц
[08:48]Самолет ВВС США пролетел над Россией в ночь на День защитника Отечества
[08:37]Илон Маск взял ипотеку на 30 лет для покупки недвижимости в Калифорнии
[08:25]Минюст США отложит выпуск отчета о расследовании по "российскому делу"


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Держатели карт Visa смогут оплачивать покупки по QR-коду

Деньги

Платежная система Visa разрабатывает систему оплаты покупок по QR-коду в магазинах.

Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников российских банков. По данным газеты, предполагается, что владельцы магазинов смогут вешать наклейку с QR-кодом, на котором будут содержаться данные о номере банковской карты организации. Покупатель сможет просканировать код с помощью приложения Visa или своего банка.

Источники газеты объяснили, что такая система удешевит прием карт для малого и среднего бизнеса, так как деньги будут сразу перечисляться с карты покупателя на карту продавца. Себестоимость такой операции будет ниже, чем стандартных операций.

Представитель Visa никак не прокомментировал информацию.

Теги: Банки

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Колумнисты
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Невзоров
Александр

публицист

Гундяев так же трагичен, как Путин, который тоже олицетворяет собой прошлое. У них, мне кажется, задача: Россия должна быть самой отсталой, архаичной и при этом самой страшной страной

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Ясин
Евгений

экономист

Ситуация в экономике сложная. Но есть пожелания руководства зафиксировать успехи. В итоге налицо не стремление этих успехов добиться, а попытки «поиграть» в подъем – и это всего печальнее

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Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Поскольку советскому и особенно постсоветскому человеку в повседневной жизни гордиться не приходится, он гордится участием в военной кампании, не заботясь о ее смысле


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