Держатели карт Visa смогут оплачивать покупки по QR-коду

Платежная система Visa разрабатывает систему оплаты покупок по QR-коду в магазинах.

Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников российских банков. По данным газеты, предполагается, что владельцы магазинов смогут вешать наклейку с QR-кодом, на котором будут содержаться данные о номере банковской карты организации. Покупатель сможет просканировать код с помощью приложения Visa или своего банка.

Источники газеты объяснили, что такая система удешевит прием карт для малого и среднего бизнеса, так как деньги будут сразу перечисляться с карты покупателя на карту продавца. Себестоимость такой операции будет ниже, чем стандартных операций.

Представитель Visa никак не прокомментировал информацию.