Forbes назвал владелицу Wildberries второй женщиной-миллиардером в России

Журнал Forbes поставил интернет-магазин Wildberries на четвертую строчку в рейтинге самых дорогих компаний Рунета.

Как сообщается на сайте издания, владелица крупнейшего российского интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала второй в России женщиной-миллиардером.

Отмечается, что Wildberries занял четвертую строчку в рейтинге самых дорогих компаний Рунета с оценкой стоимости в 1,2 млрд долларов, а состояние самой Бакальчук в настоящее время оценивается в более чем 1 млрд долларов.

По данным Forbes, ранее единственной в России женщиной с состоянием больше миллиарда долларов была Елена Батурина, супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.