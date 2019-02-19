Социологи сообщили о 250-миллионном доходе научного руководителя Путина

Социологи выяснили, что самым богатым ректором России является ректор Санкт-Петербургского горного университета.

Как передает «Коммерсант», к таким выводам пришли специалисты центра «Лаборатория Ольги Крыштановской». Специалисты исследовали корпус ректоров российских вузов и пришли к выводу, что средний руководитель российского университета — мужчина в возрасте около 60 лет, доктор наук, профессор, активно сотрудничающий с властными структурами, член партии «Единая Россия».

Также социологи посчитали доходы ректоров: разница между самым богатым и самым бедным руководителем вуза примерно составляет 247,5 миллионов рублей.

Самый большой годовой доход у ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко, являющегося научным руководителем президента России Владимира Путина. Специалисты оценили заработок Литвененко в 248,3 миллиона рублей. Самый скромный доход среди ректоров у и. о. руководителя Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Татьяны Чумаченко: он составляет 670 тысяч рублей.