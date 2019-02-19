Крупные банки просят снизить ставки по ипотеке для семей с детьми

Несколько крупных российских банков выступили с предложением сделать доступнее льготную ипотеку для семей с детьми.

Как сообщают «Известия», соответствующие обращения организации направили в Министерство финансов РФ. Обратившимися к ведомству банками были ТКБ, ВТБ, Райффайзенбанк и «Абсолют Банк».

Организации предложили распространить так называемую детскую ипотеку не только на новостройки, но и на вторичное жилье. Кроме этого, банки просят снизить первоначальный взнос по таким займам: с 20% до 15%.

Руководитель аналитического центра компании «Русипотека» Сергей Гордейко считает, что предложения банков связаны с низкой эффективностью программы «Детская ипотека», которая была запущена в 2018 году.

По мнению эксперта, эта программа пока оказывает незначительное влияние и на кредитование, и на демографию.