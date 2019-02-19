ФАС заявила о необходимости роста цен на продукты из-за продавцов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что цены на продукты должны расти для развития производства.

Об этом замглавы ведомства Андрей Цыганов рассказал в интервью РИА «Новости». Он объяснил, что цены на продукты должны рости, иначе производители не смогут получать адекватную прибыль, которую после они будут тратить на развитие производства.

Кроме того, по словам Цыганова, цены на продукты, которые держатся на одном уровне, могут указывать на картельный сговор.

«Корректировки цен, когда они сначала снижаются, а потом отскакивают вверх — это нормальное явление для рыночной экономики. Вот если бы эта цена не менялась, вот тогда бы у ФАС возникла необходимость внимательно посмотреть на эту ситуацию», — заявил Цыганов.