Орешкин пообещал прибыль россиянам, хранящим деньги в рублях

Глава Минэкономики Максим Орешкин посоветовал россиянам хранить сбережения в рублях.

Как передает «Коммерсант» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 1», к такому выводу российский министр пришел, основываясь на выводе, что «деньги всегда нужно хранить именно в той валюте, в которой предполагаются их траты».

Орешкин подчеркнул, что краткосрочная волатильность рубля на валютном рынке сохранится, но в долгосрочной перспективе он устойчив и будет плавно укрепляться в реальном выражении.

«А что касается рубля, то мы видим довольно высокий уровень ставок по банковским депозитам, поэтому реальный доход здесь будет, он будет положительный, и в этом выгода хранения сбережений в национальной валюте», — пояснил глава Минэкономики.

Напомним, проведенное осенью 2018 года исследование Visa показало, что «значительная часть населения России по-прежнему тратит деньги весьма легкомысленно — у 34% опрошенных вообще нет сбережений, 21% россиян не ведут бюджет».