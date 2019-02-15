В Сбербанке заявили о "завале" случаев мошенничества с социнженерией

Число преступлений, совершенных с использованием социнженерии в отношение клиентов Сбербанка, выросло на 40%.

Об этом сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи, передает «Интерфакс».

«У нас просто завал социальной инженерии, все это знают. Тренд ужасный. Реагирование у нас у всех, все компании крупные, банки брошены на съедение этих "мошенников". По клиентам Сбербанка примерно на 30-40% за последние полгода увеличилось количество совершенных уже преступлений с использованием методов социальной инженерии», — сказал Кузнецов.

По его словам, банк зафиксировал около 13-14 тысяч подобных преступлений в отношении собственных клиентов. Кузнецов также отметил, что в дальнейшем мошенничество с использованием социальной инженерии будет развиваться: вместо мошенников клиентам будут звонить роботы, копирующие голоса знакомых для атакуемого людей.

Мошенничество с использованием социальной инженерии подразумевает получение доступа к информации на основе особенностей психологии людей.