Учителя на Чукотке зарабатывают более 90 тысяч рублей в месяц

Росстат опубликовал данные о зарплатах школьных учителей в регионах России.

Согласно опубликованной статистике, больше всего учителя зарабатывают на Чукотке — их зарплата составляет 93 тысячи рублей в месяц. В среднем 90 тысяч рублей в месяц учителя зарабатывают в Москве.

Среди лидеров по зарплатам учителей также оказались Ненецкий автономный округ, где средняя зарплата в школах составила 79 тысяч рублей, и Сахалинская область, где учителя в среднем получают 71 тысячу рублей в месяц.

Меньше всего денег учителя получают на Северном Кавказе: в Карачаево-Черкесии, Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии средняя зарплата учителя составила от 20 до 23 тысяч рублей.

Отмечается, что средняя заработная плата учителя в России составила 38 419 рублей.