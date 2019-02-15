Личная инфляция россиян подскочила на 1,7% в начале 2019 года

Личная инфляция граждан РФ в начале 2019 года оказалась выше официального темпа роста цен.

Об этом сообщается в исследовании холдинга «Ромир», который цитирует РИА «Новости». По данным «Ромира», личная инфляция россиян в январе 2019 года составила 1,7%, тогда как, согласно официальным данным, в начале года темп рост цен составил 1%.

«Этот рост был предсказуем, как и повышение цен в связи с увеличение НДС до 20%», — объясняют в холдинге.

В «Ромире» также подчеркивают, что скачок инфляции в начале года является традиционным из-за «новых правил игры»: санкций, курса валют, повышение налогов.

«Январский рост дефлятора был обусловлен, прежде всего, повышением цен на повседневные товары. Даже при всем стремлении сэкономить россиянам пришлось платить за привычные товары на 4,2% больше, чем месяцем ранее. Услуги ЖКХ прибавили 0,2% к расценкам конца прошлого года. А вот бензин, рост цен на который замедлился во второй половине прошлого года, опять показал прибавку стоимости, пока на скромные 0,7%», — пояснили в «Ромире».

Там также добавили, что россияне традиционно успешно адаптируются к новым условиям и нынешний год не станет исключением.