Мещеряков рассказал о бюджете футбольного "Локомотива" на 2019 год

Замгендиректора РЖД заявил, что в 2019 году действующие чемпионы России по футболу получат привычный бюджет.

Слова функционера приводит ТАСС. Это заявление он сделал в кулуарах Российского инвестиционного форума. Помимо должности в РЖД, Мещеряков председательствует в совете директоров «Локомотива».

«РЖД выделили клубу в этом году 4,6 миллиардов рублей без НДС. Этот бюджет у нас уже на протяжении нескольких лет, и можно предположить, что в следующем году цифры будут примерно на этом же уровне», — заявил Мещеряков.

В настоящее время «Локо» занимает пятое место в таблице РПЛ, пропустив вперед себя «Зенит», «Краснодар», ЦСКА и «Спартак».