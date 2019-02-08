Опрос показал, что 30% россиян планируют работать после выхода на пенсию

Менее половины трудоспособных россиян рассчитывают жить на государственную пенсию после наступления пенсионного возраста.

Как передает портал Gorobzor.ru, негосударственный пенсионный фонд (НПФ) Сбербанка провел опрос, который показал, что лишь 45% россиян готовы прожить на пенсию. При этом остальная часть опрошенных планирует использовать дополнительные источники дохода.

Так, 30% участников опроса готовы продолжить работать после выхода на песнию, 14% — намерены жить на сбережения и проценты по банковским вкладам, еще 13% — рассчитывают на помощь детей и родственников.

Накануне Росстат опубликовал доклад, согласно которому за 2018 год реальный размер средней по стране пенсии сократился в годовом исчислении на 2,4%. Такое падение было зафиксировано впервые с 2015 года.

В Пенсионном фонде «Российской газете» рассказали, что размер желаемой пенсии возможно увеличить. Для этого существуют четыре способа, первый из которых предполагает официальное трудоустройство. Второй — участие в государственной программе софинансирования пенсионных накоплений. Кроме того, страховая пенсия возрастет, если делать добровольные отчисления в рамках обязательного пенсионного страхования. А четвертым вариантом для увеличения пенсионных выплат может стать перерасчет назначенной пенсии за периоды ухода за детьми.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что после вступления в силу накопительной пенсионной модели в 2020 году с россиян с высоким доходом будут автоматически снимать часть зарплаты в пенсионные фонды.