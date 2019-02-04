Росстат сообщил о неожиданно высоком росте ВВП России

По данным Росстата, в 2018 году ВВП России вырос на 2,3% – до 103,6 триллиона рублей.

Отмечается, что так быстро российский ВВП не рос с 2012 года. Тогда экономика выросла на 3,7%. В последующие годы Россия столкнулась с рецессией и перешла к постепенному росту.

Как говорится на сайте Росстата, высокий рост показали добыча полезных ископаемых (+3,8%), строительство (+4,7%), финансовая и страховая деятельность (+6,3%), деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (+6,1%).

Главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова предположила, что рост экономики ускорило накопление запасов: «Возможно, это запасы не товаров широкого потребления, а специализированных товаров. Но здесь трудно гадать». По ее словам, неожиданный высокий рост ВВП не отразился на покупательской способности граждан.