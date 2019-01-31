Вступил в силу закон о предоставлении россиянам кредитного рейтинга

31 января вступил в силу закон, по которому россияне получают персональный кредитный рейтинг.

Согласно закону «О кредитных историях», с 31 января Национальное бюро кредитных историй начнет выдавать заемщикам их индивидуальный кредитный рейтинг. Он будет рассчитан в баллах на основе кредитной истории гражданина, передает РИА «Новости». Чем выше у человека балл, тем ниже вероятность того, что ему откажут в получении кредита. На кредитный рейтинг влияют разные факторы, включая наличие просрочек по кредиту, уровень долговой нагрузки и число запросов на проверку кредитной истории.

В течение года россияне имеют право дважды бесплатно получить кредитный отчет (в бумажной и электронной формах). Получить данные о своем рейтинге можно через портал госуслуг, через личные кабинеты банков или с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Ранее Объединенное кредитное бюро (ОКБ) подсчитало, что 78% граждан России имеют высокий кредитный рейтинг, 9% – средний рейтинг, а 13% – низкий.