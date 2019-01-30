Мошенники атаковали россиян звонками с номеров Сбербанка

Сбербанк подтвердил информацию о мошенниках, которые звонили клиентам с номеров банка.

«Коммерсантъ» сообщил, что клиенты Сбербанка пожаловались в соцсетях на подозрительные звонки с номеров банка. Звонившие представлялись сотрудниками кредитной организации и называли личные данные клиентов, после чего просили сообщить им полные CVV2-коды и кодовые слова якобы для предотвращения несанкционированного списания средств с их карт.

«Можно скачать специальное приложение на мобильный телефон, стоимость одного звонка с измененным номером составит несколько рублей, – рассказал о принципе работы мошенников Лука Сафонов, руководитель лаборатории практического анализа защищенности «Инфосистемы Джет».

В Сбербанке сказали, что они изучают «подобные случаи мошеннических действий» и постоянно совершенствуют антифрод – систему противодействия злоумышленникам. «Сотрудники Сбербанка никогда не звонят клиентам с подобными вопросами. В случае совершения мошеннических операций система антифрода срабатывает автоматически, после чего клиент сам обращается в банк», – рассказали в финорганизации.

Эксперты советуют клиентам пресекать подозрительные разговоры по телефону и перезванивать в банк по номерам, указанным на его сайте или на банковской карте.