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25 января, пятница

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[13:32]Под Москвой устанавливают личность женщины, погибшей под колесами поезда
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[11:35]У 5% россиян в 2018 году зарплата увеличилась на более чем на 10%
[11:20]Ученые поставили стрелки часов Судного дня на без двух минут полночь
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[10:25]ФСБ проверяет данные о минировании соцобъектов в ряде регионов России
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[10:00]Низкое давление и 12-градусный мороз пообещали москвичам 25 января

24 января, четверг

[17:50]Greenpeace сообщил о губительных условиях содержания косаток в Приморье
[16:52]Навальный создал профсоюз для борьбы за честные зарплаты бюджетников
[16:23]Экс-замминистра Кравченко задержан в Москве по подозрению в мошенничестве
[15:53]Путин одобрил идею главы ЦИК о единой базе судимостей
[15:47]Володин рассказал, когда пройдет второе чтение закона о наказании за фейкньюс
[15:22]Круг получателей выплат за ребенка сузили в Великом Новгороде
[15:19]Не менее 14 человек убиты и 200 арестованы в ходе протестов в Венесуэле
[14:33]Экс-главу правительства Шотландии арестовали по делу о домогательствах
[14:32]Число освобожденных от армии из-за ожирения оказалось в 10 раз меньше
[14:05]Диетолог рассказала о пользе умеренного потребления мороженого
[13:40]Oxxxymiron высказался матом по поводу фильма о рэперах
[13:13]За время восстановления от травмы Ротенберг заработает больше 0,5 млн евро
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[12:41]Зарплату учителей предложили приравнять к двум прожиточным минимумам
[12:32]Януковича признали виновным в госизмене и пособничестве войне
[12:13]Более 20 оленеводов на Камчатке около шести лет не получают зарплату
[12:07]Госсекретарь США рассказал об отношениях с новым лидером Венесуэлы
[12:02]Мэра Нефтеюганска могли задержать из-за махинаций с землей
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У 5% россиян в 2018 году зарплата увеличилась на более чем на 10%

Деньги

Более половины россиян заявили о том, что у них не было изменений на работе в минувшем году.

Согласно результатам опроса исследовательской компании «Ромир», которые опубликовало РИА «Новости», у 10% россиян в 2018 году увеличилась заработная плата. При этом половина из них заявили, что их заработок увеличился более чем на 10%.

63% опрошенных сказали, что изменений в работе в 2018 году у них не было. Отмечается, что это самый высокий показатель за последний четыре года. 

Количество неработающих россиян в 2018 году снизилось на 4% и составило 25%. Сменили работу лишь 6% опрошенных, 23% из тех, кто искал работу, нашли ее почти сразу.

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Науськивать власти закручивать гайки давно пора объявить запрещенным приемом. Так когда-то делали стукачи, жаждущие избавиться от надоевшего соседа. Теперь это – способ конкуренции?

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Постиндустриальность у нас своеобразная: в мировом разделении труда мы производим главным образом риски, опасения и разнообразные способы коррупции, то есть в буквальном переводе – порчи


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