У 5% россиян в 2018 году зарплата увеличилась на более чем на 10%

Более половины россиян заявили о том, что у них не было изменений на работе в минувшем году.

Согласно результатам опроса исследовательской компании «Ромир», которые опубликовало РИА «Новости», у 10% россиян в 2018 году увеличилась заработная плата. При этом половина из них заявили, что их заработок увеличился более чем на 10%.

63% опрошенных сказали, что изменений в работе в 2018 году у них не было. Отмечается, что это самый высокий показатель за последний четыре года.

Количество неработающих россиян в 2018 году снизилось на 4% и составило 25%. Сменили работу лишь 6% опрошенных, 23% из тех, кто искал работу, нашли ее почти сразу.