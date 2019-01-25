Реальные доходы населения снизились на 0,3% за 2018 год

2018 год стал пятым подряд годом снижения реальных доходов населения России.

Согласно опубликованным Росстатом данным, в 2018 году реальные доходы россиян снизились на 0,2% по сравнению с 2017 годом с учетом единовременной выплаты пенсионерам 5 тысяч рублей в январе 2017 года. Если единовременную выплату не учитывать, то снижение составило 0,3%.

Отмечается, что в ноябре 2018 года доходы снизились на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, а затем повысились в декабре на 0,1% по сравнению с декабрем 2017 года.

Последний раз реальные доходы россиян росли в 2013 году.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал о том, что у десятой части россиян в 2018 году выросла зарплата.