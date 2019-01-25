Курица подорожала в России на 20% за год из-за птичьего гриппа

Оптовые и розничные цены на мясо кур в 2019 году выросли более чем на 20%.

Об этом говорится в опубликованных на сайте Минсельхоза материалах. Как сказано в документе, по состоянию на 17 января средняя стоимость мяса кур составила 117,2 рубля за тонну, что на 21,8% выше показателя 2018 года. Средняя потребительская стоимость курицы составила 152,71 рубля за килограмм, что на 22,4% выше показателя прошлого года.

Как рассказали в Минсельхозе РБК, главной причиной подорожания мяса курицы стала вспышка птичьего гриппа, из-за которой пострадали отечественные производители. В Министерстве отметили, что сейчас птицефабрики останавливаются и цены начинают корректироваться: так, показатели снизились на 0,2% за первые недели 2019 года.