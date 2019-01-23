В Минстрое прокомментировали отказ от тарифных льгот на электроэнергию

Глава Министерства строительства Владимир Якушев выступил против дифферециации тарифов на электроэнергию.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в правительстве предложили постепенно отменить тарифные льготы на электроэнергию для граждан, пользующихся электрическими плитами и живущих в селах.

Как сообщает «Парламентская газета», Владимир Якушев заявил, что Минстрой против подобного нововведения. Он добавил, что этот вопрос обсуждался, когда Якушев был губернатором Тюменской области, и тогда регион отказался от проведения эксперимента по отмене тарифных льгот.

Напомним, Минэкономразвития также предложило ввести дифференциацию тарифов. В этом случае потребление электроэнергии до 300 кВт/ч в месяц будет оплачиваться по базовому тарифу, от 300 кВт/ч до 500 кВт/ч — по повышенному, а более 500 кВт в час — по экономически обоснованному.