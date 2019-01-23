Минэкономики хочет отменить льготы на электричество для жителей сел

Минэкономики предложило отменить тарифную льготу на электричество для владельцев электроплит и сельских жителей.

Об этом в среду, 23 января, сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, Министерство предложило план соцнормы энергопотребления, по которому тарифную льготу на электричество для владельцев электроплит и сельских жителей должны постепенно отменить к 2033 году.

Согласно документу, социальная норма составит 300 кВт/ч в месяц и будет оплачиваться по базовому тарифу. Тариф от 300 до 500 кВт/ч в месяц будет повышенным, а за потребление электричества свыше 500 кВт/ч в месяц нужно будет платить по экономически обоснованному тарифу.

Повышенная социальная норма будет действовать для домов, не подключенных к системе отопления.

Предложения Министерства будут рассматривать а заседании у вице-премьера Дмитрия Козака в среду. Отмечается, что Минэнерго выступило против такого нововведения из-за опасения социального взрыва.