Медведев раскритиковал скорость строительства космодрома "Восточный"

Роскосмос попросил у правительства дополнительное финансирование на строительство космодрома «Восточный».

Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил во время совещания правительства, передает РИА «Новости».

«На достройку остальных объектов Роскосмос запрашивает дополнительные средства, в том числе я поэтому вас сегодня и собрал», — сказал премьер.

При этом он подчеркнул, что скорость строительства космодрома нельзя назвать приемлемой. Премьер напомнил, что строительство должно было завершиться в прошлом году.

«Реально построено, если считать в штуках, хотя, так считать не очень правильно, то построено четверть запланированных объектов, только 5 из 19», — заключил Медведев.