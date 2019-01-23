Импортеры алкоголя подняли цены из-за роста НДС и помарочного учета

Российские импортеры алкоголя с начала января подняли цены на продукцию, в некоторых случаях на 20%.

Как сообщает «Коммерсантъ», один из крупнейших импортеров тихих и игристых вин Simple поднял цены на алкоголь с 14 января. Часть товаров подорожала на 6-8%, другая — на 20%. Президент компании Максим Каширин уточнил, что больше всего цены выросли на ту группу товаров, производители которой сами повысили стоимость на 15-20%, а в отдельных случаях на 40%.

Рост цен на продукцию в компании также объясняют изменениями на рынке, подорожанием транспортировки товаров и другие факторы.

Из-за роста НДС и увеличения себестоимости продукции цены на 3-7% повысила Beluga Group. Холдинг Roust поднял цены на импортируемые марки на 5−6%, «Ладога» — на 2%. Компания собирается пересмотреть цены в марте из-за перехода на акцизные марки нового образца и введение помарочного учета.