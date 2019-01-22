ЦБ предотвратил банкротство Московского индустриального банка

ЦБ начал санацию Московского индустриального банка (МинБ), используя средства Фонда консолидации банковского сектора.

«Интерфакс» сообщает, что Банк России утвердил меры по предупреждению банкротства МинБ, возложив на Фонд консолидации банковского сектора функции временной администрации финорганизации. ЦБ не ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов. МинБ продолжит работать в обычном режиме.

Действия Центробанка, как уточняется, связаны с тем, что МинБ не мог самостоятельно преодолеть финансовые трудности, которые возникли у него в последние несколько лет.

«Проблемы были вызваны, главным образом, его глубокой вовлеченностью в финансирование неэффективных инвестиционных проектов в области строительства, промышленности и операций с недвижимостью. В результате значительная часть активов банка утратила ликвидность и перестала приносить доход», – объяснили в ЦБ.

МинБ занимал 29 место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100» по итогам третьего квартала 2018 года. По данным ЦБ, на 1 января текущего года он занимал 33 место в банковской системе РФ.