Песков назвал сложным вопрос о списании долгов регионов за газ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу регионов списать долги за газ.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что суд в Чечне обязал «Газпром» списать долги населения за газ в размере 9 млрд рублей. Вслед за этим долги за газ предложили списать в Смоленской области и в Чувашии.

Дмитрий Песков, комментируя просьбы регионов, отметил, что в этой ситуации нужно учитывать интересы как граждан, так и «Газпрома», передает ТАСС.

«Вопрос этот чрезвычайно сложный, в данном случае товар поставлен конечному потребителю и, конечно, компания рассчитывает на эти деньги, в том числе в контексте перспективных инвестиционных программ. Поэтому, безусловно, рассматривать эти вопросы без [учета] интересов компании и, в то же время, без учета интересов простых граждан — невозможно», — сказал Песков.

Напомним, в Госдуме предложили списать долги за услуги ЖКХ по всей России.