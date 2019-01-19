Депутат ГД заявил о необходимости списания долгов за услуги ЖКХ по всей России

Алексей Куринный заявил, что взыскание долгосрочных долгов россиян за услуги ЖКХ невозможно.

В разговоре с «Говорит Москва» парламентарий от КПРФ заявил, что российским властям необходимо последовать примеру руководителей Чеченской республики.

«Можно ждать исков со стороны "Газпрома" и потом заявлять об исковой давности, а можно сделать в централизованном порядке, как это сделала прокуратура Чеченской Республики. Это касается не только долгов за газ, это касается долгов и по другим коммунальным услугам, за тепло, за электроэнергию, которые тоже за пределами трёх лет безнадёжны к взысканию», — заявил Куринный.

Депутат считает, что добиваться выплаты задолженностей, сформированных годами ранее, не имеет смысла, ведь выступающие в качестве ответчиков в таких процессах пользователи услуг заявят применение исковой давности, чем может добиться списания долгов.

Ранее стало известно, что районный суд Грозного обязал «Газпром межрегионгаз Грозный» списать задолженность населения за газ в размере 9 млрд рублей, поскольку компания, по мнению местной прокуратуры, нарушила закон и внутриведомственный приказ, не составив документы, необходимые для списания задолженности.