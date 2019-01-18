В Чечне решение о списание 9 млрд за газ объяснили сложившимися реалиями

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов прокомментировал решение суда о списании долгов за газ на 9 млрд рублей.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что суд обязал «Газпром» списать долги жителей Чечни за газ в размере 9 млрд рублей.

Альви Каримов в разговоре с РИА «Новости» назвал решение справедливым. «Это справедливое решение, основанное на объективных данных и сложившихся реалиях», — сказал пресс-секретарь главы республики.

Он также подчеркнул, что суд учитывал обстоятельства, при которых образовалась задолженность.