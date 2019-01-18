Суд обязал "Газпром" списать жителям Чечни долги за газ на 9 млрд

Районный суд Грозного обязал местное отделение «Газпрома» списать жителям долги за газ в размере 9 млрд рублей.

Об этом сказано на сайте прокуратуры Чеченской республики, которая выступила истцом. Суд удовлетворил требования ведомства, решив, что «Газпром» не исполнила требования законодательства, не составив документы, необходимые для списания задолженности.

В иске прокуратуры было сказано, что требования компании оплатить долги создавали в обществе напряженность и могли повлечь за собой протестные выступления.