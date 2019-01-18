Смоленские депутаты предложили подать иск о списании долгов за газ

Депутаты Смоленской облдумы предложили прокуратуре по примеру Чечни подать исковое требование о списании долгов за газ.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в суд в Грозном постановил списать долги жителей Чечни за газ в размере 9 млрд рублей.

Депутат Смоленской областной думы Андрей Шапошников в своем Facebook опубликовал снимок обращения к прокурору региона Евгению Полонскому, в котором парламентарий предлагает последовать примеру Чечни и подать иск о списании долгов за газ жителей Смоленской области.

«Мне вот интересно — социальное недовольство только в Чечне? А в других регионах какие-то другие люди живут? В общем, решили мы с товарищами по партии Кузнецовым В. В. и Степченковым А. П. обратиться с депутатским запросом в прокуратуру Смоленской области. Пусть изучат опыт чеченских коллег и обратятся в суд с аналогичным иском. У нас по Конституции все граждане и все регионы равны между собой, да и единство правоприменительной практики никто не отменял», — написал депутат в комментарии к фотографии.

Напомним, власти Чечни сочли решение о списании долгов за газ справедливым.