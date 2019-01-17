Отток капитала россиян за границу побил двухлетний рекорд

С июля по сентябре 2018 года физлица вывели из РФ 12,3 млрд долларов, что стало рекордом с начала 2016 года.

«Известия» пишут со ссылкой на Центробанк, что 8,5 млрд долларов россияне перечислили в дальнее зарубежье, а 3,8 млрд – в страны СНГ. За период с января по сентябрь прошлого года за границу отправили 34,5 млрд долларов, что на 8,5% больше, чем годом ранее.

Россияне в основном перечисляют деньги на свои зарубежные счета или своим близким родственникам, делают безвозмездные платежи (алименты, пенсии, благотворительность), покупают товары и услуги.

По данным издания, за последний год изменился перечень стран, куда граждане РФ отправляют свои средства. Переводы в Швейцарию выросли на 62,7% (до 2,5 млрд долларов), в Австрию – на 33,1% (до 229 млн), в Израиль – на 31,6% (до 125 млн), во Францию – на 24,1% (139 млн), в США – на 20,4% (до 661 млн). Россияне стали реже пересылать деньги в Китай (минус 62,8%, до 233 млн) и на Кипр (минус 30,9%, до 271 млн). Снизились также переводы в Украину и Молдавию.

Центробанк рекомендовал банкам усилить контроль за серийными переводами за рубеж, когда один и тот же клиент делает несколько отправлений за короткое время. По мнению регулятора, эти действия могут осуществлять бизнесмены, которые не хотят вставать на учет для осуществления валютного контроля.