Маттиас Вернике: Ситуация стала стабильнее и для компаний, и для пациентов

Генеральный директор Merck Biopharma в России и СНГ Маттиас Вернике — о влиянии роста НДС на стоимость лекарств и об импортозамещении в России:

— По всему миру работают компании, которые постоянно встречаются с волатильностью валют. Это часть нашей повседневной реальности, и мы принимаем меры для минимизации рисков, связанных с этим.

Если говорить о влиянии колебания курса валют на лекарственные средства, то в России, например, есть список жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, цены на которые регулируются государством. Таким образом, колебание курса валют не влияет на стоимость данных медикаментов. Это хорошо, в первую очередь, для пациентов, так как нет риска изменения цены на необходимые препараты. Причем это касается возмещения по данным медикаментам как в рамках ОМС, так и в случае самостоятельной покупки через аптеки.

Другим способом защиты российских потребителей от колебаний обменного курса является принятый государством курс на развитие локального производства лекарственных препаратов на российских заводах. Это значит, что затраты компаний измеряются в рублях и в меньшей степени зависят от иностранной валюты.

Что касается ставки НДС, опять же, для большинства российских пациентов ее повышение не так актуально. Российское правительство включило многие препараты, отпускаемые по рецепту, в список жизненно необходимых, и НДС на них не повысится. К ним применяется пониженная ставка в размере 10%.

Однако все же цены на некоторые лекарственные средства вне данного списка вырастут на два процентных пункта ввиду изменения налоговой ставки. Это характерно и для цен на другие товары, которые приобретают российские потребители.

Кстати, эти процессы можно наблюдать и на глобальном уровне. Если сравнивать с общемировым трендом, колебания обменного курса и изменение ставки НДС можно считать относительно стабильными и управляемыми для российского рынка. На некоторых других крупных рынках валюта обесценивается гораздо быстрее. Несколько лет назад такое было и в России. Таким образом, как для международных компаний, так и для пациентов текущая ситуация в стране стала гораздо стабильнее.

Российский рынок очень важен для международных компаний и, в частности, для немецкой компании Merck. Мы очень серьезно относимся к возможностям импортозамещения, так как видим взаимную выгоду как для российской системы здравоохранения и экономики, так и для нашей компании. Мы работаем в России уже 120 лет, и у нас есть планы долгосрочного развития в России. Мы внимательно следуем рекомендациям российских государственных программ «Фарма 2020» и «Фарма 2030», которые направлены на развитие местного производства и импортозамещение в области здравоохранения.

Всего лишь месяц назад мы запустили производство одного из ключевых сахароснижающих препаратов на производстве нашего локального партнера в Кирове. Мы очень гордимся этим важным шагом и тем, что благодаря созданию данного производственного объекта мы помогли развитию производства, на котором есть более 450 рабочих мест. В долгосрочной перспективе это поможет создать сильную российскую фармацевтическую отрасль, а также сделать цены на местную продукцию независимыми от внешних факторов, таких как колебания обменного курса.

В будущем мы видим широкий потенциал для экспорта лекарственных средств, произведенных в России. Если сравнить российское производство с международными, не вижу причин, по которым высококачественные лекарства, произведенные в России, не могут быть экспортированы в ЕС и другие страны мира.