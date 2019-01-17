Masterсard спасет клиентов от платных подписок после пробного периода

Платежная система Masterсard запретит автоматическое списание средств за подписки после пробного периода.

На сайте Masterсard сообщается, что бесплатный пробный период действия какой-либо услуги является удобной возможностью для потребителя протестировать новый продукт. Однако иногда после бесплатного периода клиенты, забывшие отписаться от услуги, автоматически приобретают платную подписку. «Такая ситуация может быть неприятной и чреватой затратами как для потребителей, так и для их банков», – говорится в сообщении платежной системы.

Теперь для списания средств компании должны будут заручиться ясно выраженным согласием подписчика на оплату. После пробного периода компании обяжут отправлять клиентам СМС или электронное письмо с указанием сумма и даты оплаты, а также с подробной информацией о том, как отменить подписку на продукт.

Когда начнут действовать новые правила, пока не сообщается.