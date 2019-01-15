Сбербанку могут запретить взимать комиссии за межрегиональные переводы

Анализ рынка денежных переводов сообщил о монополии Сбербанка, признав недопустимым подобное состояние сегмента.

Как сообщает «Коммерсант», исследованием занимались сотрудники ФАС, ЦБ и Минфина. Результаты анализа говорят о том, что Сбербанк осуществляет 94% банковских розничных денежных переводов, что делает его монополистом на рынке.

Также специалисты проанализировали жалобы граждан на предоставляемые в этой сфере услуги. Россияне высказали недовольство тем, что банк может взимать комиссию за межрегиональный перевод, совершенный между счетами одного банка. Источник запросил информацию в Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Альфа-банке, Тинькофф-банке, «Русском стандарте», «Открытии». Указанные организации, кроме Сбербанка, сообщили, что не взимают таких комиссий.

На сайте Сбербанка указана информация, что за внутрибанковский межрегиональный перевод держателям счетов придется заплатить один процент комиссии, но не более одной тысячи рублей. В ФАС, ЦБ и Минфине считают такую практику недопустимой, назвав подобные комиссии дискриминационными.

«Обсуждение выявленных проблем и путей их решения проводилось на площадке ФАС как с представителями ЦБ, Минфина, Минэкономики, комитета Совета федерации по бюджету и финансовым рынкам, комитета Госдумы по финансовому рынку, так и с участниками рынка», — пишет источник, добавив, что по итогам этих встреч Сбербанк может лишиться комиссионных доходов не только от внутрибанковских межрегиональных переводов, но и существенной части межбанковских.