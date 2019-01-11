Юрий Чайка заявил о несправедливо низких зарплатах российских прокуроров

Генпрокурор РФ Юрий Чайка обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой значительно поднять зарплаты прокурорам.

Об этом сообщают «Известия». Чайка полагает, что его подчиненные зарабатывают несправедливо мало по сравнению с судьями: он посетовал на недостаточные социальные гарантии и денежное содержание прокуроров, а также на низкое пенсионное обеспечение.

Чайка уверен, что полномочия прокуроров в сравнении с другими правоохранителями должны соответствующим образом отражаться на их доходах.

Как посчитали «Известия», если глава кабмина удовлетворит запрос Чайки, то средняя зарплата прокурора возрастет с 80 тысяч рублей до 170 рублей ежемесячно, что прибавит около 4 миллиардов рублей нагрузки для бюджета. Источник сообщает, что Медведев уже поручил Минфину подготовить соответствующие предложения.