Мука в России подорожала на 500 рублей за тонну с конца декабря

Из-за роста цен на зерно с начала года в России резко подорожала мука.

Об этом в пятницу, 11 января, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

«Рост оказался серьезным: за период с 27 декабря 2018 года по 11 января этого года цена, к примеру, на муку высшего сорта повысилась сразу на 500 рублей и достигла 19 500 рублей за тонну с НДС», — приводит агентства слова генерального директора ИКАР Дмитрия Рылько.

Рылько отметил, что между ростом цен на зерно и на муку есть временной лаг, который сейчас, как правило, ограничивается несколькими неделями.

По его словам, подорожание зерна может сказаться на росте цен на хлеб, но оно не будет иметь решающего значения. «Доля пшеницы в хлебобулочных изделиях невысока — не более 20%, на цены в большей степени влияют другие факторы», — заключил Рылько.