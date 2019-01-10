Владелец 70% акций "Спартака" "переехал" из Британской Вирджинии в Россию

Держатели основной доли акций «Спартака» произвели изменения в структуре владения столичным клубом.

Как сообщает «Интерфакс», ранее 70% акций «красно-белых» принадлежали зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании.

С декабря 2018 года около 60% акций принадлежит двум российским организациям — ООО «Спорт-Холдинг» и АО «Капитальные активы». Оставшиеся 30 с небольшим процентов принадлежат гражданину РФ, чье имя не называется.

Также источник посчитал доли двух главных владельцев команды: Леонида Федуна и Вагита Алекперова. Федуну принадлежит 32,7%, а 36,7% — генеральному директору «Лукойла».

При нынешних владельцах, которые руководят клубом с 2003 года, «Спартак» не может похвастаться большой коллекцией титулов. В активе москвичей победы в Чемпионате России в сезоне 2016/17, а также триумф в Копа Дель Соль 2012 года. В 2014 году в Тушине был открыт стадион «красно-белых», названный «Открытие Ареной».