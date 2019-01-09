Всемирный банк заявил о замедлении роста экономики в России

В новом докладе о мировой экономике Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России в 2019 году.

Согласно докладу «Перспективы омрачаются», опубликованному на сайте Всемирного банка, в 2019 году ожидается замедление темпов роста внутреннего валового продукта (ВВП) в России, Китае, Иране, Польше, Украине, Бразилии, Мексике, Аргентине и Турции. В частности, по мнению экспертов банка, российская экономика в 2019 году вырастет на 1,5% вместо прогнозируемых ранее 1,8%.

Среди причин, по которым ожидается замедление роста мировой экономики, банк называет падение внешнего спроса, повышение стоимости заимствований и сохранение политической неопределенности. Эксперты также понизили планку роста мировой экономики с 3% до 2,9%.