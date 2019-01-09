Стоимость нефти марки Brent превысила 59 долларов

В среду, 9 января, во время торгов цены на нефть марок Brent и WTI показывают уверенный рост.

Согласно данным биржи, стоимость барреля нефти Brent с поставкой в феврале поднялась на 1,38% — до $59,53 за баррель.

Кроме того, подорожали январские фьючерсы на нефть WTI. Их стоимость увеличилась на 1,63% — до $50,59 за баррель.

Цены на нефть показывают рост восьмую сессию подряд. Это происходит впервые с середины 2017 года. Одной из причин роста стоимости является намерение Саудовской Аравии сократить экспорт нефти почти до 7,1 млн баррелей в сутки к концу января.