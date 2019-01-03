Доллар превысил 71 рубль впервые с 16 марта 2016 года

На старте первых торгов года на Московской бирже доллар обновил максимум марта 2016 года, взлетев к отметке 71,45 рубля.

Как передает «Интерфакс», такой взлет курса доллара произошел в результате разовой сделки: на момент открытия торгов на Московской бирже за доллар просили 71,45 рубля — впервые с 16 марта 2016 года.

Однако уже к 10:28 курс вернулся к уровню 69,40 рубля за доллар.

Эксперты отмечают, что в последние дни игра на ослабление рубля происходила на фоне падения цены на нефть, а также рисков расширения санкций со стороны США. В таких условиях международные инвесторы сокращали вложения в рублевые активы и уходили в валюту. Беспокойство вызывают и планы ЦБ возобновить в начале следующего года покупки валюты для Минфина.