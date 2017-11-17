Зампредов ЦБ Дмитрия Тулина и Василия Поздышева хотят проверить на коррупциогенность

Эксперты банковского рынка призвали правоохранителей пристальней присмотреться к деятельности топ-менеджеров ЦБ.



Главными действующими «лицами» скандальных новостей в последнее время все чаще становятся российские банки, едва ли не каждый день лишающиеся лицензии. Интернет-пользователи и эксперты отрасли давно уже превратились в участников своеобразного тотализатора, пытающихся вычленить в этом закономерность и просчитать, какое из финансово-кредитных учреждений попадет в опалу следующим.



Между тем у всех печальных историй имеются два общих персонажа. Именно их решения определяют, что произойдет с конкретным российским банком на сей раз, а также со всеми клиентами-вкладчиками и сотрудниками организации. Имена этих двух могущественных персон – зампреды ЦБ Дмитрий Тулин и Василий Поздышев. Эти два человека, отвечающие в регуляторе за банковский надзор, решают, дать продолжить жизнь тому или иному банку, или отдать его, что называется, на заклание.

На этой неделе российские СМИ активно муссируют историю с Промсвязьбанком, которому без обеспечения был выделен 150-миллиардный межбанковский кредит. Причем не на несколько дней, как предусматривает практика Центробанка, а на несколько месяцев! Чем так симпатичны Тулину и Поздышеву владельцы учреждения братья Ананьевы, можно лишь предполагать. Равно как и то, чем хуже, на его взгляд, банки «Югра» (принадлежит А. Хотину), «Бинбанк» (М. Шишханов и М. Гуцериев) и «Открытие» (В. Беляев, В. Алекперов, А. Мамут и Л. Федун). Как известно, упомянутым финансово-кредитным учреждениям не только не дали кредита – их практически изъяли у законных собственников.



А вот Промсвязьбанку топ-менеджеры ЦБ пытаются помочь изо всех сил, даже не скрывая этого и не боясь быть обвиненными в очевидной коррупции.

«Неприкрытый протекционизм "надзорщика" Дмитрия Тулина Промсвязьбанку напоминает давнишнюю историю непрозрачных взаимоотношений этого чиновника с Мост-банком беглого олигарха Гусинского и рядом других банковских структур, – комментирует ситуацию в политолог Дмитрий Севрюков. – В лихие 90-е Тулин в должности зампреда ЦБ РФ курировал валютный рынок, который в силу своей высокой волатильности позволял при помощи инсайдерской информации обогащаться на скачках доллара. Тогда ходили упорные слухи о том, что крупнейшие банки страны "Мосбизнесбанк" и "Уникомбанк" пользовались особым расположением "валютчика" Тулина. Эти кредитные учреждения удачнее всех играли на валютной бирже. Эксперты небезосновательно заподозрили, что такое "везение" могло быть связано с доступом банкиров к инсайду», – пишет эксперт.



По мнению Севрюкова, о том, что первый зампред ЦБ ведет свою собственную игру на банковском рынке, оказывая поддержку одним банкам и игнорируя другие, поговаривали уже давно. «Однако история с Промсвязьбанком высветила фигуру "доктора" Тулина будто лучом мощного прожектора, – заявил эксперт. – Вслед за небывалой финансовой преференцией этому коммерческому банку на днях стало известно и о том, что этот зампред ЦБ РФ подписал документ, одобряющий включение этого кредитного учреждения в перечень уполномоченных банков по сопровождению контрактов государственного оборонного заказа. Стоит ли пояснять, что простая закорючка чиновника Тулина на бумаге с таким содержанием означает для Промсвязьбанка вожделенный доступ к бюджетам ВПК».



Можно ли считать нормальным такое положение дел? По мнению президента Академии реальной политики (Real Politik) Владимира Прохватилова, однозначно нельзя. «Самое главное, для чего необходим банковский регулятор, – соблюдение предписанных норм абсолютно всеми участниками сектора в равной мере, – говорит эксперт. – Только в этом случае, если правилам игры следуют все, имеет смысл говорить об эффективности – когда крупные объемы денежных средств не уходят за пределы отечественной юрисдикции, а банки не становятся банкротами без видимых причин».



Как считает Прохватилов, у него не вызывает сомнений, что за созданную ситуацию руководители Центробанка должны понести заслуженную ответственность. «Есть надежда, что инициированная после недавнего обращения депутатов Госдумы проверка банковского сектора от МВД принесет требуемые плоды, – заявил политолог. – И совершенно точно в любом случае "у руля" столь важного учреждения, управляющего всеми деньгами страны, не должны стоять персонажи наподобие Тулина. Чем бы ни увенчалась в итоге проверка, по нему следует не медля принимать высокое решение. Иное положение дел способно уничтожить отечественный банковский сектор, и под его руинами, чего доброго, может оказаться и российская государственность», – резюмирует эксперт.

Олег Воронцевич