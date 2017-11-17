На сколько вырастут декретные пособия в 2018 году?

Стоит ли ожидать повышения размера пособия по беременности и родам, выяснил Sobesednik.ru.

«Слышала, что в 2018 году декретные пособия вырастут. Проясните, пожалуйста, на сколько конкретно они увеличатся?»

Анна, Бологое

О том, на сколько в будущем году увеличится размер декретных выплат и как они рассчитываются, рассказывает Ирина САВЧЕНКО, начальник отдела мониторинга, расчета и назначения страхового обеспечения Фонда социального страхования:

– Как такового понятия «декретные выплаты» не существует. Есть пособие по беременности и родам, которое выплачивается женщине в период нахождения в отпуске по беременности и родам. Этот отпуск предоставляет работодатель, и воспользоваться им может только мать. Общая длительность такого отпуска по общим правилам 140 дней, если беременность многоплодная, его продолжительность увеличивается до 194 дней, а если роды были осложненные, то отпуск составит 156 дней.

Размер пособия по беременности и родам зависит от продолжительности отпуска и среднедневного заработка женщины. Сумма денег, заработанных за два года, делится на количество календарных дней за этот период. В 2016-м плюс 2017 году их было 731. Это число умножается на количество дней отпуска. Существует понятие предельно возможного максимального заработка. В 2018 году он будет зависеть от предельно возможного максимального заработка в предыдущие годы. В 2016 году он составил 718 тысяч рублей, а в 2017 году – 755 тысяч рублей, то есть вырос, поэтому и максимальный размер пособий тоже вырос. В 2018 году он составит 61 тысячу рублей в месяц, что на 3,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Работодатель начисляет пособие не позже 10 дней после заявления женщины и выплачивает не позже ближайшего дня получения заработной платы.

В 2018 году увеличится и пособие по уходу за ребенком, которое выплачивается до достижения ребенком 1,5 лет. Получить его может не только мать, но и отец, если возьмет декретный отпуск. Оно составляет 40% от зарплаты, и в 2018 году его максимальный размер – 24.500 рублей.