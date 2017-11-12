Турецкий отель экс-хозяина Черкизовского рынка разграблен

Отель бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в турецкой Анталье был обесточен и ограблен.

Об этом сообщает Lenta. А августе 2017 года из-за долгов отель перестал принимать постояльцев, после чего был обесточен. Это и привлекло многочисленных воров, которые похищали позолоченные ограды и перила. Отель Исмаилова Madran Palace был построен в 2009 году, стоимость проекта оценивалась в 1,4 миллиарда долларов.

Тельман Исмаилов является владельцем группы компаний АСТ. В России известен прежде всего как хозяин Черкизовского рынка, закрытого в 2009 году. В 2015 году Исмаилов подал в суд иск о признании его банкротом.