Продукты в Москве подорожали на 1,9% из-за роста доходов москвичей

В 2017 году рост цен на продукты в Москве оказался больше, чем в других регионах.

Как сообщают в пятницу, 10 ноября, «Известия» со ссылкой на данные Росстата, средняя стоимость минимального продуктового набора в России выросла на 0,7% за 10 месяцев с начала года и составила 3714 рублей. Между тем в Москве и Санкт-Петербурге аналогичная корзина выросла в цене на 1,9% и 1,8% соответственно. Отмечается, что стоимость минимального набора продуктов в столице в октябре составила более 4530 рублей.

Эксперты издания объясняют резкий рост стоимости продуктов в столице повышением покупательской способности москвичей и их доходов. Кроме того, у жителей столицы начали появляться более высокие требования к качеству продуктов.

В связи с этим, как сказано в заметке, владельцы магазинов повысили цены. Сделать этого в 2014-2016 годах они не могли из-за падения спроса и доходов.