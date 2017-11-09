"Газпром" заплатил 1,7 млрд рублей за несуществующую трубу в Ленобласти

В Ленинградской области нашли построенный по документам, но отсутствующий в реальности газопровод почти за 2 млрд рублей.

Как сообщает издание «Фонтанка», в 2014 году компания «Газпром инвест» выступила заказчиком газопровода, который должен был быть проложен в город Приозерск под Санкт-Петербургом.

Уточняется, что, согласно документам труба была построена к 2015 году и заказчики выплатили генподрядчику ООО «Омега» 1,7 млрд рублей.

Однако, по информации журналистов издания, никакого газопровода в Приозерск проведено так и не было: строители ограничились лишь первым участком трубы, который имеет протяжённость около 40 километров. Уточняется, что стоимость этого участка может составлять порядка 700 тысяч рублей.